Les pratiques de collecte de données de Google font l'objet d'une enquête

La Commission a envoyé des questionnaires dans le cadre d'une enquête préliminaire sur les pratiques de Google en matière de collecte et d'utilisation des données. L'enquête préliminaire est en cours , a confirmé l’autorité européenne de la concurrence dans un courriel à l’agence Reuters.

L’Union européenne (UE) s’intéresse à comment et à pourquoi Google collecte et monnaie les données personnelles de ses utilisateurs et utilisatrices.

Selon Reuters, la Commission se concentre principalement sur les données ayant trait aux services de recherche locale, à la publicité en ligne, aux services de ciblage de publicité en ligne et aux navigateurs web.

Les États-Unis enquêtent aussi

Les ministres de la Justice de 50 États et territoires américains, démocrates comme républicains, ont d’ailleurs lancé en septembre leur propre enquête préliminaire sur les pratiques commerciales de Google.

Ce sont les publicités du géant du web qui posent problème pour ces États américains, qui craignent que Google ne respecte pas la libre concurrence en imposant des clauses restrictives à ses contrats publicitaires.