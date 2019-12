La langue michif fêtée à l’Université du Manitoba

Des jeunes et des personnes plus âgées se sont rencontrées pour discuter et pratiquer cette langue qui mélange le cri et le français.

La coordinatrice du programme d’inclusion des Métis à l’Université du Manitoba, Laura Forsythe, indique que l’objectif de cette initiative, la première en son genre, est de faire vivre cette langue. Le michif n’est parlé couramment que par une centaine de personnes au pays. Cela représente entre 5 % et 10 % de la communauté métisse.

Nous recommençons tout juste à réclamer notre langue pour notre nation. Laura Forsythe, coordinatrice du programme d’inclusion des Métis à l’Université du Manitoba

Un rapprochement de générations

Un groupe des 28 étudiants du programme de langue michif de l’Université a participé à la fête. Ils viennent de tous les horizons, de la Russie aux Philippines en passant par la Pologne. Avant cette rencontre, ces étudiants participaient à des ateliers pour rencontrer des membres plus âgés de la communauté métisse pour apprendre les bases du michif.

Ces ateliers ne pouvaient réunir que de petits groupes de personnes, faute d'espace. Laura Forsythe a donc cru bon d'organiser une fête de plus grande envergure.

Monique Courcelles a participé à la rencontre et elle en était ravie. La jeune femme née en Colombie-Britannique et arrivée au Manitoba en 2015 a vécu avec cette fête son premier contact avec le michif .

Même constat pour James Lavallée, un autre participant, que cette rencontre incite à continuer à apprendre et faire croître et renforcer sa communauté.

Avec les informations de Dana Hatherly