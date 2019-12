Célébrer Noël au Bout du Monde, la fin de semaine prochaine, à Gaspé

Un marché de Noël avec une trentaine d’exposants est entre autres prévu samedi et dimanche, à la Gare intermodale.

Samedi, le défilé du Père-Noël se déroulera sur la rue de la Reine jusqu’au Berceau du Canada. Il sera suivi de l’illumination du sapin de Noël et de prestations musicales de la chorale Les Voix du Large, de l'école de musique MiLaRéSol. La soirée se poursuivra avec de la musique traditionnelle.

La rue de la Reine, à Gaspé, au lendemain d'une tempête. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Cathy Bérubé, responsable de l’expérience client chez Destination Gaspé, explique qu’une première édition en 2018 a remporté un succès au-delà des attentes.

L’année passée, on a su qu’il n’y aurait pas de marché de Noël, donc on a décidé de prendre le relais et d’aller un peu plus loin en ajoutant une soirée festive , indique-t-elle. On s’attendait à 500 personnes et on en a eu 1500.

De nombreux visiteurs ont fait des achats au marché de Noël de Gaspé en 2018. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Environ 2000 personnes ont pris part au marché de Noël , ajoute Cathy Bérubé. Beaucoup d’exposants nous disaient que c’était leur meilleur marché à vie. C’était comme un test et il a été très concluant.

Devant cet engouement, l’organisation a préparé une programmation plus élaborée cette année.

La fête est appelée à prendre de l’envergure au cours des années. Le marché de Noël se déroulerait dans un endroit plus grand, devant le grand nombre de demandes des exposants.