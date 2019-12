Toronto sera l'hôte du forum mondial de l’économie circulaire en 2020

Ce forum est un événement qui rassemble des entreprises, des gouvernements ainsi que des experts et qui a pour but développer des solutions pour une économie circulaire.

Ce concept est une manière de gérer les déchets qui a comme objectif d’utiliser les ressources le plus longtemps possible, avant de les récupérer et de régénérer les matériaux, à la fin de leur vie utile.

Nous partageons tous cet environnement et il incombe certainement aux parties dans cette salle de démontrer qu'il est possible de prendre des mesures énergétiques pour s'assurer d'un avenir durable. Jonathan Wilkinson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada Jonathan Wilkinson a annoncé que l’événement se déroulera du 29 septembre au 1er octobre prochain à Toronto.

C’est un signe que nous avons fait des progrès vers une économie plus circulaire et vers le développement de technologies propres pour rendre nos entreprises plus propres et plus durables , a affirmé le ministre Wilkinson.

Le forum sera coorganisé par le gouvernement du Canada et le Fonds d’innovation finlandais, Sitra.

Cet événement sera une vitrine pour des entreprises et des laboratoires de recherches pour montrer leurs nouvelles technologies, pour trouver de nouveaux marchés et pour rencontrer des investisseurs.

L'édition 2019 de l'événement a eu lieu à Helsinki, en Finlande, du 3 au 5 juin dernier.