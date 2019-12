Une église plus verte à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

La paroisse avait besoin d’amasser 1700 $ pour financer ce changement de technologie. C’est pourquoi elle a organisé dimanche un spectacle-bénéfice avec le chanteur Frédérick De Grandpré.

Cette activité a permis de compléter le financement, selon le responsable des affaires économiques de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Denis Boisclair.

Frédérick De Grandpré a présenté une version ajustée pour Noël de son spectacle « En jazz majeur », à l'église de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Photo : Radio-Canada

Frédérick De Grandpré était ravi de pouvoir contribuer à la cause. Je trouve qu’une église, c’est un point de rassemblement pour une communauté et je trouve que maintenant, on perd beaucoup de ces points de repère qu’on a ensemble en tant que société , a-t-il déclaré.

Un virage vert nécessaire

L’achat d’un nouveau système de chauffage permet d’atteindre deux objectifs : avoir une église plus écologique grâce à l’utilisation d’une énergie renouvelable et économiser à long terme sur cette dépense.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'église de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en Mauricie Photo : Radio-Canada / Catherine Bouchard

[L’environnement], c’est très important pour nos paroissiens, affirme Denis Boisclair. Dans l’actualité on parle d’environnement, on regarde nos jeunes et on commence, à la fabrique, à faire nos devoirs à ce niveau-là.

De plus, le chauffage électrique est moins cher que le chauffage à l’huile, souligne-t-il. Tout ce qu’on peut aller chercher pour sauver un peu d’argent par-ci, par-là est très important aujourd’hui.

D’après les informations de Catherine Bouchard