Quatre Médailles de l’Assemblée nationale remises à des Madelinots

Ces médailles visent à souligner la contribution et l'implication exceptionnelles de ces personnes dans leur milieu de vie.

Lucie et Jérémie Arseneau ont fondé la Fromagerie Pied-de-Vent, la première ferme laitière destinée à la fabrication de fromage aux Îles. L’entreprise a reçu plus d’une quinzaine de prix et distinctions pour ses produits.

Une autre médaille est aussi venue reconnaître l’implication sociale, professionnelle et bénévole d’Alphonse Forest. Au cours des 50 dernières années, il a notamment fait partie de nombreux conseils d’administration.

Pour sa part, la biologiste Lucie d’Amours a reçu la médaille pour son engagement environnemental. Elle a notamment participé à la fondation de plusieurs organismes, dont Attention FragÎles et la Société de conservation des Îles.

Quant à Jacky Poirier, ce citoyen engagé qui a mis sur pied le groupe Facebook Info Madelinot, il a reçu la médaille à titre posthume. Sa page, qui compte 7000 membres, est rapidement devenue un lieu d’échange d’informations, de discussions et de partage d’opinions sur l’actualité des Îles. Il aura marqué la société madelinienne avec le partage de soin expérience de fin de vie.

La cérémonie officielle s'est déroulée au Domaine du Vieux Couvent de Havre-aux-Maisons.