Une tempête de neige et de pluie verglaçante s’amène sur les Maritimes

Au Nouveau-Brunswick, de 15 à 30 cm de neige sont prévus sur les régions du nord et de l’ouest à compter de mardi matin.

Certaines régions du sud-est du Nouveau-Brunswick, soit le comté de Kent, Grand Lake, le comté de Queens, Oromocto et le comté de Sunbury ainsi que le nord du comté de Charlotte, doivent s’attendre pour leur part à une longue période de pluie verglaçante durant la matinée de mardi.

En Nouvelle-Écosse, de la neige, de la pluie verglaçante et de la pluie sont prévues par endroits, de lundi matin jusqu'à mercredi matin. Une longue période de pluie verglaçante est possible sur les régions à l'intérieur de la province et de la vallée, de lundi soir à mardi matin, indique Environnement Canada.

À l’Île-du-Prince-Édouard, il faut s’attendre à de la neige et à du grésil tôt mardi matin et à de la pluie par la suite. Le mauvais temps risque de nuire aux déplacements mardi matin, estime Environnement Canada. La pluie peut se poursuivre jusqu’à mercredi matin.