Wildcats de Moncton : l’entraîneur John Torchetti absent « pour des raisons personnelles »

Torchetti n’a pas accompagné l’équipe au Cap-Breton, dimanche.

Les Wildcats écrivent qu’ils ne dévoileront pas davantage de détails sur les raisons de l’absence de l'entraîneur.

Le club connaît jusqu’ici une bonne saison. Après les matchs de dimanche, Moncton a glissé au deuxième rang de l’Association Est avec 42 points, un de moins que les Saguenéens de Chicoutimi, vaincus 4-3 en prolongation par les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Wildcats ont toutefois un match en main sur les Saguenéens.

Wildcats 4 - Eagles 5

Ryan Francis a touché la cible à deux reprises et les Eagles du Cap-Breton ont battu les Wildcats de Moncton 5-4, dimanche au Centre 200, à Sydney.

Alors que son équipe était en avance 3-2, Francis a donné le coup de grâce en marquant avant la fin du deuxième engagement et il a inscrit le but victorieux dès la cinquième minute de la troisième période.

Shawn Boudrias et Mathias Leferrière ont tous deux amassé un but et une mention d'aide pour les Eagles, qui avaient perdu leurs trois derniers matchs. Brooklyn Kalmikov a ajouté un but alors qu'Egor Sokolov s'est fait complice de deux réussites.

Jakob Pelletier a participé à tous les buts des Wildcats, obtenant deux buts et deux assistances. Mika Cyr et Zachary L'Heureux ont aussi fait bouger les cordages.

William Grimard a enregistré un neuvième gain cette saison grâce à 36 arrêts pour les Eagles. Olivier Rodrigue a quant à lui porté sa fiche à 15-4 après avoir accordé cinq buts en 33 tirs.