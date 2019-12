Les buts du Phoénix de Sherbrooke financeront la Fondation Justin Lefebvre

Pour une troisième année, il s'engage à verser 150 $ par buts comptés d'ici la fin de la saison. Cette année, c'est la Fondation Justin-Lefebvre qui bénéficiera de la somme amassée. Déjà plus de 16 000 $ ont été amassés.

L'argent recueilli permettra d'améliorer l'état du terrain de soccer de l'école Jean-23, située sur la rue Thibault à Sherbrooke.

On espère battre la somme de l’année dernière qui était autour de 46 000$. On est bien partis cette année parce que le Phoénix connait une saison absolument incroyable. Charline Durand, directrice des opérations du Phoenix.

En plus de la Fondation Justin Lefebvre et du Phœnix, le terrain de soccer sera identifié par le nom du joueur qui aura cumulé le plus de buts cette saison afin de souligner son apport au projet.