Le nouvel hôpital pour femmes de Winnipeg accueille ses premières patientes

Les femmes enceintes doivent désormais se rendre au nouvel hôpital situé au 665, de l'avenue William, pour accoucher.

Les patientes admises à l’ancien hôpital sur l'avenue Notre-Dame ont commencé à être transférées dans le nouveau centre.

Selon un porte-parole de Soins communs Manitoba, le déplacement des patientes a été méticuleusement planifié et devrait être complété d'ici la fin de la journée dimanche.

Le porte-parole précise qu'en plus du personnel hospitalier régulier, 150 employés de l’hôpital se sont portés volontaires pour aider au déménagement.

Nicole Sneath, directrice par intérim pour la santé de l’enfant, souligne que son équipe attend le nouvel hôpital depuis des années.

« Nous avons la chance d’avoir une équipe d’experts qui s’occupe de nos patients les plus petits et les plus vulnérables. Je suis convaincue qu’aujourd’hui n’est qu’un des nombreux jalons que nous célébrerons dans le nouvel espace. »

L’hôpital regroupera des services d'obstétrique, de chirurgie et de soins intensifs pour nouveau-nés.