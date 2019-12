Jour de vote dans Jean-Talon : le château fort libéral résistera-t-il?

Les candidats ont profité de la dernière journée de campagne, hier, pour tenter de convaincre les indécis.

La Coalition avenir Québec (CAQ) espère mettre fin à une domination des libéraux qui détiennent Jean-Talon depuis sa création en 1966.

Le Parti libéral espère pour sa part conserver ce siège, le seul qu'il a à l'est de Montréal. Le député Sébastien Proulx l'a toutefois laissé vacant avec sa démission.

La candidate Gertrude Bourdon était fébrile hier lors du dernier blitz de campagne. Parce qu’on a travaillé fort, pendant toutes ces journées-là, et on a bien passé notre message aussi aux citoyens de l’importance de se garder une voix forte dans Jean-Talon, de se garder une opposition officielle forte à Québec , a fait savoir la libérale.

La CAQ a cependant bien l'intention de profiter de la vague caquiste qui a déferlé sur la grande région de Québec en octobre 2018 et ainsi ajouter un 76e élu à son gouvernement majoritaire.

La vraie question, ce n'est pas ce qu'une 76e députée va faire pour eux, c'est qu'est-ce qu'une députée de la CAQ peut faire pour eux dans la grande région de Québec. J'ai déjà plusieurs dossiers à régler, je suis déjà en mode proactif , a souligné la candidate caquiste Joëlle Boutin.

Les partis indépendantistes

Si le Parti québécois et Québec solidaire ont obtenu des résultats similaires lors des élections générales de 2018, cette élection partielle pourrait permettre à l'un d'eux de se démarquer.

Le candidat péquiste, Sylvain Barrette, estime que Jean-Talon a été négligé. C’est le comté par excellence, je pense qu’on a le record au Québec, à savoir que les mandats ne se terminent pas, il n’y a pas de continuité, alors nous on peut apporter ça, c’est certain , a-t-il dit.

De son côté, Québec solidaire pourrait ajouter un 3e député solidaire à la région de la Capitale-Nationale. Les gens croient aussi depuis 2018, depuis Jean-Lesage, lorsque mon collègue Sol Zanetti a gagné contre toute attente dans Jean-Lesage, on sent que c'est possible et les gens le savent maintenant , a rappelé le candidat Olivier Bolduc.

Aujourd'hui, 16 lieux de votes seront ouverts entre 9 h 30 et 20 h. Les deux journées de vote par anticipation ont attiré 20,28 % des électeurs.