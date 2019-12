Des albums de Noël à découvrir cette année

Le chroniqueur à l'émission RDI Matin a présenté une sélection d’œuvres qui constituent de premiers albums de Noël pour les artistes concernés, question d’éviter de servir du réchauffé.

Isabelle Boulay, En attendant Noël

Après un album célébrant l’hiver (Chansons pour les mois d’hiver) lancé il y a 10 ans, Isabelle Boulay propose un disque de Noël. Parmi les 12 titres de l’album, on trouve des classiques – dont la chanson I’ll Be Home For Christmas, interprétée en duo avec Rufus Wainwright –, mais elle nous fait aussi découvrir des pièces plus rares tirées du répertoire francophone. Deux chansons originales, dont une écrite par les Sœurs Boulay, font également partie du lot.

Damien Robitaille, Bientôt ce sera Noël

Grand amoureux de Noël, l’artiste franco-ontarien propose un joyeux album de neuf chansons originales qui vogue entre les styles pop et folk et qui trempe dans le rétro. Une reprise de Christmas in Prison, du chanteur folk américain John Prine (très apprécié du père de Damien), vient clore l’album.

Joli-Bois, Vert forêt

Les comédiennes Sonia Cordeau et Raphaëlle Lalande ont découvert deux passions communes après leur rencontre au Conservatoire d’art dramatique de Montréal : la musique et le temps des Fêtes. Le duo folk issu de leur collaboration, Joli-Bois, avait déjà quelques chansons à son actif, mais il lance cette année son premier album complet de Noël, Vert forêt (Nouvelle fenêtre) . « Si vous écoutez depuis 10 ans chaque année l’album de Maryse Letarte, Des pas dans la neige, vous allez adopter ce cadeau de Joli-Bois », assure le chroniqueur Stéphane Leclair.

Chantal Kreviazuk, Christmas Is a Way of Life, My Dear

Cette chanteuse pop-rock originaire de Winnipeg roule sa bosse depuis 20 ans et a remporté en 2000 le Juno de l’interprète féminine de l’année. Son premier disque de Noël, c’est une histoire de famille : elle a collaboré avec son conjoint, Raine Maida (le leader du groupe canadien Our Lady Peace), et la voix de leur fils de 11 ans se retrouve également sur l’album. On y trouve surtout des reprises, mais également des pièces originales, dont la chanson-titre, qui dit qu’on peut aimer Noël toute l’année.