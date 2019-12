Mélodie Collard perd en finale au Mexique

Elle a mérité sa place après avoir livré une dure bataille en demi-finale samedi soir. Elle a battu l'Équatorienne Reasco Gonzalez 6-2, 3-6 et 7-5.

Je vous parle et j'ai des frissons , a commenté l'entraîneur de Collard, Mathieu Toupin, joint au Mexique. C'était fantastique la zone dans laquelle elle était. Elle n'avait plus peur de rien, mais c'était difficile [...] les deux joueuses étaient exténuées.

L'événement de l'ITF junior en est un de grade A, une catégorie sous les tournois du grand chelem comme les Internationaux d'Australie, auxquels participera Collard en janvier. De gros noms du tennis sont passés par Mérida pendant leur parcours junior, notamment Bianca Andreescu, qui a atteint la finale du tournoi en 2015.

Collard affrontait ensuite, en finale, Jimenez Kasintseva, qui a fait son entrée dans les 100 meilleures joueuses junior dans la dernière saison. Elle pointait au 89e rang mondial, tandis que l'athlète de Tennis Outaouais Performance (TOP) occupait le 33e.

Si Mélodie l'emporte aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'elle se retrouve au 12e rang mondial junior. Ça devancerait encore un peu les plans , avait lancé Toupin avant le match, qui vise de voir sa protégée faire son entrée parmi les 10 meilleures au monde plus tôt que tard.

L'adolescente s'était inclinée en demi-finale du double vendredi avec sa partenaire Lauren Anzalotta Kynoch.

Collard aura la chance de se battre à nouveau sous peu, puisqu'elle s’en va en Floride pour deux autres tournois, notamment le Orange Bowl.

Une décision qui déçoit

Collard devait jouer son match de demi-finale sur le court central samedi. Après avoir obtenu son laissez-passer pour le duel, les organisateurs avaient demandé à son entraîneur s'il préférait le terrain principal ou un autre de moindre envergure.

Mélodie est elle-même venue me voir pour me dire "je veux jouer sur le central" et malheureusement, les autorités qui nous avaient dit qu'elles allaient respecter notre décision ne l'ont pas fait , a déploré Toupin. Un match de double masculin y a plutôt été présenté.

Selon les informations fournies aux Gatinois sur place, des commanditaires de l'événement auraient demandé à ce que le changement soit effectué. Aucun match féminin n'a été présenté sur le central en soirée, depuis le début du tournoi.

De voir les matchs féminins déplacés au profit de matchs masculins, je trouve ça déplorable. Mathieu Toupin, entraîneur

Toupin se console avec le fait que ce genre de décision représente un cas isolé dans le tennis, où le pendant féminin du sport reçoit autant d'attention médiatique que celui masculin et où les bourses des tournois du grand chelem sont égales depuis 2007.

Collard a finalement pu disputer un match sur le central dimanche lors de la finale.