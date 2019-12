Ce que des Manitobains vivant avec le VIH veulent que vous sachiez

C’était terrifiant. Je me suis isolé et ma santé mentale a décliné. Je ne voulais parler à personne, ni mes amis ni ma famille , se rappelle-t-il.

Après quelques mois, il commence à informer son entourage.

J’ai eu la chance d’avoir une famille très ouverte et aimante. C’est à ma mère que je l’ai dit en premier. Elle m’a répondu "Ok, dis-moi simplement ce que je dois savoir et comment nous pouvons gérer la situation" , dit-il.

Marco Sousa mentionne avoir reçu beaucoup d’information et d’aide au centre de santé communautaire Nine Circles. Aujourd’hui, il fait partie du groupe consultatif de personnes vivant avec le VIH virus de l'immunodéficience humaine consulté par le centre sur la manière de sensibiliser les gens et détruire les stéréotypes sur le virus.

En cette Journée mondiale du sida, qui coïncide cette année avec le premier jour de la Semaine de sensibilisation au sida chez les Autochtones, Marco Sousa partage certaines choses que les Manitobains doivent savoir à propos de ceux qui vivent avec le VIHvirus de l'immunodéficience humaine selon le groupe.

« Apprenez à me connaître avant de juger »

Marco Sousa mentionne que ce premier point est extrêmement important. Vous ne voyez pas la maladie quand vous me regardez, n’est-ce pas? .

Bien que les choses ont changé depuis qu’il a reçu son diagnostic il y a environ 13 ans, il souligne que la stigmatisation reste un obstacle énorme pour ceux qui vivent avec le VIHvirus de l'immunodéficience humaine .

Il est aujourd’hui possible de contrôler le virus et donc de vivre une longue vie normale, mais les effets sur la santé mentale sont importants. Si vous connaissez quelqu’un vivant avec le VIH/SIDA il est important de la soutenir, de lui parler , souligne-t-il.

« N’ayez pas peur de nous »

Marco Sousa affirme qu’il a souvent des réactions partagées de la part des gens à qui il annonce qu’il est séropositif. Parfois ils ne savent pas quoi dire, ils semblent incertains s’ils peuvent me serrer la main ou me prendre dans leurs bras , dit-il.

Il veut donc rappeler que le VIH virus de l'immunodéficience humaine ne peut pas être contracté par un contact physique comme une poignée de main. La persistance du mythe peut être dommageable. Vous vous sentez sale et indésirable , admet-il.

« Ne me demandez pas comment j’ai été infecté »

Ce n’est pas important, souligne Marco Sousa qui juge que la question est intrusive et inappropriée .

Vous ne demanderiez pas à un diabétique pourquoi il a cette maladie ou comment quelqu’un s’est retrouvé avec des taches de rousseur sur la peau , donne-t-il en exemple.

Autres suggestions

Marco Sousa souhaite également que les personnes gardent à l’esprit ces suggestions du groupe consultatif du centre de santé communautaire Nine Circles.

Les personnes vivant avec le VIH virus de l'immunodéficience humaine peuvent avoir une famille et entretenir des relations saines avec des personnes séronégatives.

Le VIH virus de l'immunodéficience humaine n’est pas une punition et peut toucher n’importe qui.

Le VIH virus de l'immunodéficience humaine est comme toute autre maladie chronique, je dois juste prendre mes médicaments.

La stigmatisation du VIH virus de l'immunodéficience humaine est aussi forte qu’il y a 20 ans. Les médicaments vous aident à vivre plus longtemps, mais la stigmatisation tue.

Tout le monde a intérêt à prévenir le VIHvirus de l'immunodéficience humaine . Il est important que tout le monde soit testé.

Avec les informations de CBC'S Weekend Morning Show