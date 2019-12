Des élèves de Lévis témoins d'une fusillade aux États-Unis

Les membres de l’équipe de football des écoles secondaires les Etchemins et l’Aubier étaient à Syracuse pour assister à une partie de football.

Un de leurs anciens camarades, Geoffrey Cantin-Arku, joue pour l’équipe universitaire de Syracuse.

Après la partie, les élèves ont profité d’un moment libre pour magasiner durant le Vendredi fou au centre commercial Destiny USA en soirée.

Daniel-Olivier Boivin, un élève de 15 ans de l’école les Etchemins, était avec des amis à l’intérieur.

Son frère Edward Boivin, lui aussi en train de magasiner, l’a appelé pour lui annoncer qu’un tireur actif se trouvait dans le centre commercial.

Mon frère l’a entendu. Il était vraiment très proche , relate Daniel-Olivier, qui n’avait jusqu’alors pas eu conscience des événements.

Je n’y croyais pas. J’ai continué mon magasinage avec mes amis. On s’est rendu compte que des magasins fermaient, on comprenait pas trop pourquoi. En sortant, j’ai vu que tout était fermé. Il y avait une quarantaine de policiers et là je me suis dit “OK, non, c’était vrai”.

Des élèves de Lévis témoins d'une fusillade à Syracuse

Les élèves et les accompagnateurs ont pu se rejoindre à l’extérieur, sains et saufs.

Là, j’ai appris que le tireur était encore à l’intérieur du centre commercial. Je capotais , raconte Daniel-Olivier.

Les accompagnateurs ont tenté de rassurer les élèves lors du retour vers l’hôtel.

Parmi les plus jeunes, il y en a qui étaient inquiets. D’autres essayaient de dédramatiser la chose.

Les parents des deux frères ont pu communiquer avec eux pour s’assurer que tout allait bien.

Suspect arrêté

Selon le réseau américain CNN, le suspect, un homme de 21 ans, a été arrêté. Sa victime s’en tire avec des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Daniel-Olivier raconte que malgré la mésaventure, il s’est senti en sécurité avec les forces de l’ordre sur place. Il ne craint pas de retourner aux États-Unis une autre fois.