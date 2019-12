La population de Saint-Pierre-Jolys redonne le sourire à une mère endeuillée

Environ 300 personnes se sont rassemblées au Centre récréatif de Saint-Pierre-Jolys samedi pour une collecte de fonds destiné à aider Elyssa Buss et ses trois jeunes enfants après la mort subite du père de famille il y a quelques mois.

L’évènement organisé par la paroisse de Saint-Pierre-Jolys visait à amasser au total entre 15 et 20 mille dollars.

Selon le porte-parole, Denis Fillion, l’élan de solidarité des habitants du village a dépassé toutes les attentes.

« C’était un gros succès, dit-il. Je ne peux pas vous donner un chiffre parce que nous avons encore des coûts à couvrir et des calculs à faire, mais je peux vous dire qu'on a dépassé le montant visé de beaucoup [... ]. Juste dans l’après-midi hier, on a vendu plus de 4000 dollars de billets. »

Denis Fillion explique que de nombreuses personnes ont acheté des billets par générosité tout en sachant qu’elles ne seraient pas présentes à la soirée.

Selon Denis Fillion , Elyssa Buss est extrêmement reconnaissante envers la population de Saint-Pierre-Jolys.

La générosité et la chaleur des personnes présentes valaient plus que l’argent. [Elyssa Buss] se sentait seule dans son désespoir; mais elle a vu hier qu’il y a un paquet de monde qui est là. Denis Fillion, porte-parole de la paroisse

Il mentionne que les chiffres officiels seront rendus publics au courant de la semaine prochaine.