Un incendie détruit l’auberge historique de Baie Verte, à Terre-Neuve

Le chef des pompiers Lorne Head a indiqué à CBC avoir répondu à un appel au Dorset Country Inn peu avant 22 heures, samedi.

Il indique que quelques personnes avaient loué des chambres cette journée-là, mais qu’elles ont toutes réussi à s’en sortir sans être blessées.

Selon le chef de pompiers, il a fallu près de quatre heures aux équipes pour maîtriser et éteindre le feu. La tempête de neige de samedi soir et les vents violents ont été un défi de plus pour les premiers répondants.

Photo : Gracieuseté / Cindy Hurley

Une fois que les équipes auront terminé le nettoyage dimanche, les enquêteurs de la Gendarmerie Royale du Canada et des services d’urgence se rendront sur les lieux pour déterminer la source de l’incendie.

Lorne Head ajoute qu’il s’agit du troisième ancien bâtiment de Baie Verte à être ravagé par un incendie en deux ans.

Jusqu’à présent, le chef de pompier ne sait pas comment ni où l’incendie s’est déclaré.