Un défi pour réduire le gaspillage à l'approche des Fêtes dans Rimouski-Neigette

Le public est ainsi invité à partager ses initiatives pour réduire ses déchets et son impact sur l'environnement sur la page Célébrez sans gaspiller – pour un temps des Fêtes en transition, sur Facebook.

Cette initiative est lancée par Rimouski en transition, qui s’est associée pour l’occasion à la MRC, à la Ville de Rimouski et au CIBLES, le Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social.

Instigatrice de ce défi qu’elle souhaitait simple et positif, la Rimouskoise Évelyne Côté-Grenier espère pouvoir rejoindre les personnes qui ne seraient pas encore préoccupées par leur production de déchets.

J'aimerais ça que ce défi-là permette à des gens de franchir le premier pas, en prenant conscience qu'ils mettent beaucoup de choses à la poubelle. Évelyne Côté-Grenier, membre de Rimouski en transition et du CIBLES

L’an dernier, les épiceries canadiennes ont enregistré des ventes totalisant 217,6 millions $ le 23 décembre. Photo : Radio-Canada

C’est là que la collaboration avec la Ville de Rimouski et la MRC Rimouski-Neigette est d'autant plus pertinente, croit-elle, car ces organisations permettront de faire rayonner plus largement ce défi, auprès de gens qui sont peut-être moins sensibilisés.

Elle croit tout de même que la population est de plus en plus volontaire à diminuer sa consommation et à participer à la lutte aux changements climatiques :

[Pour] les gens qui sont déjà sensibilisés, c’est de leur donner un petit coup de pouce, un petit élan supplémentaire pour amener leurs efforts encore plus loin. Même [pour] les gens sensibilisés, il y a des choses dans notre quotidien qu'on a de la difficulté à changer.

Le temps des fêtes est bien sûr une période qui encourage particulièrement à consommer, ce qui génère par le fait même une plus grande production de déchets. Selon Zero Waste Canada, chaque Canadien jette environ 50 kg d'ordures seulement pendant les Fêtes, soit 25 % de plus que le reste de l'année.

C’est un défi de taille quand même qu’on pose à la population de Rimouski, mais je trouve qu’il est super intéressant parce que ça permet [...] de discuter de nos habitudes et de ce qu’on peut faire pour la planète. Évelyne Côté-Grenier, membre de Rimouski en transition et du CIBLES

Pour Évelyne Côté-Grenier, l’économie peut être repensée en fonction de la protection de l’environnement, notamment par un commerce qui est plus de proximité, avec des circuits courts .

Alimentation en vrac Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Toutes sortes de trucs sont par le fait-même suggérés à travers ce défi, comme éviter les produits suremballés à l’épicerie, favoriser le vrac et les contenants réutilisables pour acheter ses produits alimentaires ou ménagers, privilégier les cadeaux seconde main ou immatériels, comme des moments spéciaux en famille.

Évelyne Côté-Grenier observe que la mobilisation se fait de plus en plus grande autour du mouvement zéro déchet, à Rimouski comme ailleurs dans le monde.

Elle prend pour exemple le groupe Facebook Zéro déchet Bas-St-Laurent, qui se fait de plus en plus actif, avec ses près de 2000 membres.

Il y a un désir de participer à quelque chose de plus grand que soi. Oui, ce sont tous des gestes individuels, mais qui ont une portée beaucoup plus grande. Évelyne Côté-Grenier, membre de Rimouski en transition et du CIBLES