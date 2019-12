Anne-Frédérik Drolet en 8e place aux Championnats canadiens de cross-country

La Jonquiéroise s'est taillé une place dans les dix meilleurs à Abbotsford en Colombie-Britannique, mettant ainsi un terme à une excellente saison.

Peu avant son retour au Québec, Anne-Frédérik Drolet s'est dite particulièrement fière de sa performance.

La course s’est vraiment bien déroulée, je n’aurais pas pu espérer mieux. Je trouve que j’ai bien exécuté ma stratégie. Anne-Frédérik Drolet, athlète club Jakours

Anne-Frédérik Drolet compte maintenant se diriger en médecine à l'Université. Elle souhaite poursuivre les compétitions, selon l’université où elle étudiera.

C’était ma dernière course au collégial, donc j’ai voulu terminer en grand et je me suis entraîné quand même assez fort et assez sérieusement et j’ai été assez contente du résultat final, surtout ici aux Championnats canadiens.

Félix Lapointe-Pilote en 17e place

Dans la catégorie senior, l'athlète du club Jakours Félix Lapointe-Pilote a quant à lui terminé en 17e place. Le jeune de 22 ans fera partie de l'équipe canadienne aux Championnats du monde universitaire de cross-country en mars 2020 au Maroc.