Météo hivernale : la Ville de Toronto recommande de ne pas prendre la route

La Ville de Toronto recommande à ses résidents d'éviter si possible de prendre le volant dimanche étant donné qu'Environnement Canada prévoit du grésil, de la pluie verglaçante et de la neige.

Selon Mark Mills, le surintendant de la voirie pour la Ville, ce cocktail météo risque de créer des conditions très dangereuses pour les conducteurs .

Pour aujourd’hui, s’il vous plaît, évitez les déplacements, si possible , a-t-il dit lors d'un point de presse dimanche matin.

Si vous devez vous déplacer aujourd'hui, préparez-vous bien, prévoyez plus de temps et envisagez d'utiliser les transports en commun. Si vous conduisez, ralentissez, s'il vous plaît. Adaptez votre conduite aux conditions routières. Mark Mills, Ville de Toronto

S'il vous plaît, donnez-vous du temps et gardez une distance de sécurité pour nos piétons et nos cyclistes. Si vous voyez [...] les équipes de déneigement, donnez-leur le temps et l'espace nécessaires. Nous sommes là pour aider , a ajouté Mark Mills.

La pluie verglaçante s’est transformée en neige en après-midi. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Environnement Canada prévoit du grésil avec un risque de pluie verglaçante avant que les précipitations ne se transforment en neige en après-midi.

L'agence fédérale s'attend à une accumulation de 5 à 10 cm de neige et de grésil dans la Ville Reine.

Une femme de 24 ans de Saint Catharines a perdu la vie lors d'une collision avec un camion sur l'autoroute Queen Elizabeth.

Brad Ross, le porte-parole de la Ville de Toronto, a indiqué que des centres d'accueil sont ouverts pour les personnes sans-abri.

À l'aéroport Pearson, une majorité de vols arrivent ou décollent en retard. Certains départs sont même annulés. On note aussi de très nombreux retards et annulations à l'aéroport Billy Bishop, au centre-ville de Toronto.

En périphérie de la métropole, les conditions météo ont entraîné l'annulation de défilés du père Noël à Burlington, Mississauga, Hamilton et dans le comté de Waterloo.