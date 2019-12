Les cliniques d'hiver de retour dès lundi

La mesure de 3 millions de dollars vise 55 cliniques dans six régions, dont Québec et Montréal.

Les cliniques d'hiver consistent en une augmentation des ressources et de l'accessibilité des services dans les cliniques médicales. Il peut donc s'agir de l'ajout de personnel médical ou encore d'une prolongation des heures d'ouverture, par exemple.

Il y a des maladies un peu plus fréquentes en hiver, et c’est pour ça qu’on ouvre en début décembre, pour que les gens aient plus d’accès en clinique médicale.

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux