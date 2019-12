Ils tombent dans l'eau en tentant de traverser la rivière Harricana avec leur motoneige

Les services de sécurité ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 19 h pour secourir les deux individus.

La glace a cédé sous le poids de leur engin qui a sombré dans l'eau. Les deux personnes, un homme et une femme ont pu nager jusqu'au bord de la rivière.

Ils ont été pris en charge par des amis et par les ambulanciers.

Le capitaine au Service des incendies de la Ville d'Amos, David Thibault, appelle à la prudence sur les plans d'eau.

Pour les lacs où est-ce qu'il y a peu de courant, je crois que la glace est assez épaisse. Mais dans des endroits comme la rivière Harricana où il y a un certain débit d'eau, on voit encore de l'eau claire [il faut] vraiment être prudent et s'informer auprès du club de motoneige pour savoir qu'elles traversent qui pourraient être ouvertes , explique le responsable.