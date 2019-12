Des personnes vivant dans des tentes à Ottawa sont priées de quitter les lieux

Dans un communiqué de presse conjoint, la conseillère du quartier Somerset, Catherine McKenney, et le conseiller du quartier Kitchissippi, Jeff Leiper, affirment que la Commission de la capitale nationale (CCN) et les services d'urgence de la Ville d'Ottawa ont décidé de mettre fin aux activités du campement de fortune.

Les occupants, qui vivent dans ces lieux depuis qu'un incendie a ravagé leur maison de chambres de la rue LeBreton au mois d'avril, sont priés de quitter les lieux. Cette décision a été prise à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans l'une des tentes, la semaine dernière.

Des gens vulnérables comme ça auraient dû avoir un encadrement adéquat pour leur assurer des logements sécuritaires immédiatement après l’incendie. L’incendie était en avril, et nous sommes au début de décembre , déplore Leilani Farah, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement convenable, qui habite à un jet de pierre du campement.

Shelley VanBuskirk, directrice des services de logement de la Ville, a déclaré samedi au réseau CBC que les résidents du camp avaient reçu un « avis verbal d'intrusion », vendredi après-midi. De son côté, la CCNCommission de la capitale nationale a soutenu qu'elle n'expulserait pas immédiatement les personnes qui ont érigé leurs tentes sur leur terrain.

Un avis d’intrusion illégale et la menace d’éviction sont tout à fait contraires au droit international et des obligations de la CCN en tant que société d’État et de la Ville d’Ottawa.

Leilani Farah, rapporteuse spéciale de l'ONU sur le logement convenable