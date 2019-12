Fusillade : un homme de 31 ans succombe à ses blessures

Le drame s’est déroulé au Semolina, un restaurant-traiteur situé à l’intersection de la rue Jarry Est et du boulevard Parkway, dans l’arrondissement d’Anjou.

« Le premier policier qui s’est présenté sur les lieux a rapidement localisé quatre victimes, qui ont été transportées à l’hôpital. Malheureusement, on a appris qu’une des victimes, un homme de 31 ans, a succombé à ses blessures », a indiqué le porte-parole du Service de police de Montréal (SPVM), Raphaël Bergeron.

Les trois autres victimes sont un homme de 32 ans qui souffre de blessures sérieuses, mais qui est dans un état stable, un homme de 25 ans, qui souffre de blessures mineures et qui a déjà reçu son congé de l’hôpital, et une femme de 31 ans, dont les blessures sont sérieuses, mais ne menacent pas sa vie.

La mort de l’homme de 31 ans est le 17e homicide à survenir sur le territoire du SPVM en 2019.

Les enquêteurs du service des crimes majeurs ont ouvert une enquête. Les motifs et les détails du drame sont pour l’instant inconnus. Pour l’heure, on sait que les coups de feu ont été entendus à l’intérieur et à l’extérieur du Semolina.

Aucune information n'était disponible au sujet du ou des tireurs, qui courent toujours.

Des techniciens en identité judiciaire ainsi que l'unité canine du SPVM ont par ailleurs été appelés sur les lieux.