Date limite pour poser ses pneus d'hiver : journée tranquille pour les garagistes de l'Outaouais

C'est toujours la neige qui détermine le début de la saison des pneus. Quand ça commence à tomber, les gens se présentent pour faire [changer leurs] pneus , explique François Perron, un conseiller au service chez Canadian Tire.

La première neige, qui est arrivée dès le début du mois de novembre, n'a toutefois pas provoqué le même sentiment d'urgence chez tout le monde.

Il y a tout le temps du monde en retard dans toutes leurs affaires. Ils viennent à la dernière minute et demandent s'il y a un rendez-vous , raconte Olivier Trembloy, un garagiste chez Les Experts sur Roues, à Gatineau.

La plupart des automobilistes ont déjà installé leurs pneus d'hiver, selon les garagistes de la région. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Le mois de novembre a été fort occupé pour les garagistes de la région, d'autant plus que la date limite pour installer ses pneus d'hiver est passée du 15 au 1er décembre cette année. Les automobilistes fautifs s'exposent à des contraventions qui peuvent aller jusqu'à 300 $.

Même si la neige joue un rôle certain dans l'adhérence des pneus à la chaussée, c'est surtout en raison du froid que les pneus d'hiver font toute la différence. En fait, ils sont plus sécuritaires dès que la température passe sous la barre des 7 degrés Celsius.

En bas de zéro, le tire devient dur et n'adhère plus au chemin. C'est pour ça que c'est bon de mettre des tires d'hiver, parce que la gomme est plus molle et a une meilleure adhérence sur le chemin , affirme M. Trembloy.

CAA-Québec conseille d'ailleurs aux automobilistes de changer leurs pneus dès le mois d'octobre. Il faut faire nos devoirs en tant qu'automobilistes, puis veiller à ses pneus, s'occuper de tout ça quand ce sont les feuilles qui tombent, pas la neige , soutient Pierre-Olivier Fortin, un porte-parole de l'organisme de services aux automobilistes.

Il est à noter que les automobilistes ontariens qui sont de passage au Québec ne sont pas visés par la réglementation. Ils ne recevront donc pas de contravention s'ils ne sont pas équipés de pneus d'hiver.

Avec les informations de Jean-François Poudrier