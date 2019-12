La chanteuse Giorgia Fumanti inspirée par le Québec

Elle a chanté dans les plus grandes salles à l'international. Elle s'est produite en spectacle aux Jeux Olympiques. Giorgia Fumanti est l'une des plus grandes chanteuse d'opéra-pop du monde.

Et même si elle a vécu les 27 premières années de sa vie en Italie, elle a maintenant adopté le Québec. La chanteuse a rencontré son gérant montréalais par hasard dans son pays d’origine avec qui elle s’est finalement mariée.

À son arrivée dans la Belle Province, Giorgia Fumanti a découvert tout un répertoire musical qu’elle prend goût à interpréter.

C’est quand même le temps de rendre hommage à ces grandes chansons d’ici qui pour moi étaient des nouvelles chansons, parce que je suis née en Italie , raconte-elle dans un français quasi impeccable.

Alors, je ne connaissais pas de grands chef-d’oeuvres, comme Aimons-nous ou Si Dieu existe. C’était des nouvelles chansons pour moi et maintenant mon public à l’international achète aussi alors ce sont des chansons qui vont aller dans un public qui ne sont pas francophone , poursuit-elle.

La chanteuse sera d’ailleurs en spectacle au Magasin général Le Brun, à Maskinongé, le 14 décembre à 20h.

Le repos des concerts

Âgée de 44 ans, Giorgia Fumanti est mère de trois enfants. Ses deux premiers sont âgés de 5 et 10 ans, mais depuis les dernières années, elle souhaite se tourner vers l’adoption en Chine. Un rêve qui s’est réalisé il y a trois mois.

J’ai chanté, j’ai été visité des orphelinats. Quand on voit ça, on veut chercher à tous les sauver [...] Aujourd’hui, je suis tellement occupée comme maman que je me repose quand je fais mes concerts, alors la musique c’est devenu vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup.

L’Italienne a encore la passion de chanter et espère poursuivre sa carrière encore longtemps.

J’ai de grands exemples de chanteuses comme Ginette Reno qui sont magnifiques à tout âge, alors je pense qu’il y a beaucoup d’amour à s’aimer à travers la musique , conclut-elle.

D'après le reportage d'Anne-Andrée Daneau