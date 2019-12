L'interdiction de stationnement d’hiver en vigueur à Winnipeg dès dimanche

Les propriétaires de véhicules à Winnipeg devront s’assurer de ne pas se stationner dans les rues désignées comme routes de neige entre 2H et 7H à compter de dimanche.

La Ville a annoncé par communiqué que l’interdiction annuelle commencerait le 1er décembre pour se terminer le 29 février 2020.

L'interdiction de stationnement d'hiver commence dimanche à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Darren Bernhardt

La Ville rappelle que les routes touchées par cette interdiction de stationnement sont clairement désignées par des panneaux de signalisation et a pour but de bien déneiger les routes principales pour permettre aux véhicules d’urgence de circuler de façon sécuritaire et sans obstruction.

Les propriétaires de véhicules qui enfreignent le règlement peuvent recevoir une contravention de 100 dollars. Les véhicules pourraient également être remorqués.