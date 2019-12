Une invitation à retrouver ses origines grâce aux archives

Certains curieux ont profité de la journée portes ouvertes tenue dans les installations de Bibliothèques et Archives nationales du Québec, à Saguenay, samedi, pour partir à la recherche de leurs ancêtres et pour commencer à élaborer leur arbre généalogique.

Michel Tremblay s'est lancé dans un travail minutieux et de longue haleine pour découvrir ses origines. Il a plongé dans son passé pour y découvrir les noms devant apparaître dans son arbre généalogique.

J'ai déjà remonté de quatre générations. Je sais que je viens d’Europe, mais j’aimerais savoir d’où exactement , a-t-il raconté.

De son côté, l'épouse de M. Tremblay, Hélène Perron, en sait déjà beaucoup sur son histoire. Cette dernière a réussi à retrouver ses ancêtres jusqu'au 17e siècle sur le Vieux Continent.

Elle a même rencontré certains de ses petits cousins lorsqu’elle a voyagé à La Rochelle, en France.

J'ai ma généalogie au complet depuis mon ancêtre Daniel Peron, qui mettait seulement un ''r'' à ''Peron''. Hélène Perron

De grandes familles saguenéennes

Les Bouchard, Fortin, Simard et Tremblay sont répandus au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ils ont évidemment tous leur histoire. Cependant, il y a parfois des recoupements...

Il y en a certains qui sont de la même famille comme les Gauthier et les Larouche ou encore les Hudon et les Beaulieu , a raconté Myriam Gilbert, archiviste et coordonnatrice pour Bibliothèques et Archives nationales du Québec, à Saguenay.

La généalogie a beaucoup évolué et de nombreux renseignements sont désormais numérisés, a-t-elle ajouté.

À son avis, les passionnés de généalogie ne veulent pas se contenter seulement de trouver des informations. Ils souhaitent surtout les utiliser pour connaître le vécu de leurs ancêtres.