Les ventes par Internet ont atteint des sommets lors du Vendredi fou

Les ventes réalisées par Internet à l'occasion du Vendredi fou ont atteint un nouveau sommet, en 2019, aux États-Unis. Selon Adobe Analytics, les transactions effectuées à partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs et de tablettes ont atteint 7,4 milliards de dollars.

Pour arriver à ce chiffre, Adobe a mesuré les ventes réalisées par 80 des 100 principaux détaillants américains sur Internet.

Le Vendredi fou de 2019 arrive au deuxième rang dans l'histoire des ventes par Internet au cours d'une même journée, juste derrière le Cyberlundi de l'an dernier où les transactions s'étaient élevées à 7,9 milliards de dollars.

L'agence prévoit que les ventes par Internet grimperont à 9,4 milliards de dollars à l'occasion du prochain Cyberlundi, qui doit se tenir ce lundi.

Près de 39 % des ventes réalisées vendredi ont été enregistrées par un téléphone intelligent. Ces transactions ont représenté 64 % de l'achalandage en ligne.

Avec l'arrivée imminente de Noël, de plus en plus de consommateurs ont préféré se précipiter sur leur téléphone plutôt que de faire la queue Taylor Schreiner, responsable d'Adobe Digital Insights

La demande était très importante pour les jouets de La Reine de neige 2. Parmi les autres articles recherchés figurent des jeux vidéo comme FIFA 20 et Madden 20 et les portables et écouteurs Airpods d'Apple.

Toutes ces transactions réalisées par Internet ont peut-être contribué vendredi à réduire la densité des consommateurs se rendant dans les centres commerciaux.

Sur l'ensemble des fêtes de fin d'année, Adobe Analytics table sur un total de 143,8 milliards de dollars.