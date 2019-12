Des municipalités ne veulent plus publier d’avis publics dans les journaux

Les municipalités urbaines et rurales de la Saskatchewan demandent au gouvernement le droit de contourner l’obligation provinciale de publier leurs avis publics dans des journaux.

Elles souhaitent pouvoir les publier sur des sites web, des réseaux sociaux ou les bulletins municipaux. Les avis concernent par exemple des changements de zonages ou la venue d’élections.

« Si une communauté a un quotidien local, qu’elle s’en sert, nous n'y sommes pas opposés, mais si elle n’a pas de journal, c’est logique d’avoir d’autres options », explique Gordon Barnhart, le président de l’Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan.

Sans oublier, dit-il, que d’obliger une municipalité rurale ou urbaine à imprimer un avis public dans un journal qui ne dessert même pas cette même communauté n’a aucun sens.

La démocratie

Cependant, sa prise de position est opposée par certains maires de la Saskatchewan, dont celui de Leader, Craigh Tondevold : « On pense que tout le monde a accès à des ordinateurs et que s’ils en ont, qu’ils utilisent des réseaux sociaux [...] et ce n’est pas le cas ».

Il est appuyé par l’Association des journaux hebdomadaires de la Saskatchewan dont le président, Steve Nixon, estime que la mesure est une menace directe à un public bien informé. « Notre inquiétude principale repose sur la protection de la démocratie, notamment la démocratie locale, surtout dans les régions rurales [de la province ] », dit M. Nixon.

Dans un communiqué, le gouvernement de la Saskatchewan précise que les municipalités connaissent mieux leurs citoyens que quiconque. Par conséquent, dit-il, « les publications locales seront la meilleure option alors que d’autres préféreront une approche combinée ».

Avec des informations de Morgan Modjeski