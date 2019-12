Une fin de semaine aux conditions hivernales à Toronto

Certains secteurs pourraient voir plusieurs heures de pluie verglaçante ou de grésil, selon l'agence fédérale, avant de faire place à de la neige ou de la bruine verglaçante dimanche après-midi.

La neige devrait ensuite rester légère et persister jusqu'à dimanche soir avant de s’atténuer lundi matin. L'agence fédérale prévoit des températures qui devraient tourner autour du point de congélation.

Des vents forts soufflant en rafales jusqu'à 70 km/h et de la poudrerie par endroits réduisant la visibilité sont aussi possibles , indique le bulletin.

Il y a encore un peu d'incertitude quant à la trajectoire de la dépression; toutefois, certains secteurs pourraient recevoir une accumulation totale de neige ou de grésil de 5 à 10 cm d'ici lundi matin , peut-on lire.

Les conditions routières pourraient devenir dangereuses par moments.

Pluies verglaçantes dans le Sud

Environnement Canada prévoit par ailleurs plusieurs heures de pluie verglaçante dimanche à Hamilton, Simcoe, Sarnia, et Niagara notamment. Plusieurs millimètres de verglas sont possibles sur ces régions, met en garde l'agence qui prévient que les routes, les trottoirs et les terrains de stationnement deviendront glacés, glissants et dangereux.