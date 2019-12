Quatre personnes accusées en lien avec le trafic de drogue près d’Estevan

Le 28 novembre vers minuit des agents de la police d’Estevan et de la GRC ont exécuté des mandats de perquisition dans une chambre de motel à Midale, à environ 40 kilomètres au nord-ouest d’Estevan ainsi que dans une résidence de Bienfait, à un peu plus de 10 kilomètres à l’est d’Estevan.

Quatre hommes ont été arrêtés et une quantité non divulguée de cocaïne et de méthamphétamine a été perquisitionnée. De l’argent et des objets servant à la distribution de drogue ont aussi été saisis.

Un homme de 25 ans de Colombie-Britannique a été accusé de trafic de cocaïne et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Un autre homme de 28 ans, lui aussi de Colombie-Britannique, a été accusé de trafic de cocaïne et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic ainsi que de possession de biens criminellement obtenus.

Les deux autres hommes arrêtés, un homme d’Estevan de 41 ans et un autre de Bienfait de 38 ans ont été accusés de possession de cocaïne et de méthamphétamine. Ils ont été relâchés et doivent comparaître en cour le 2 décembre.

Avec les informations de CBC