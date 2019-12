Les invités arboraient tous une boucle verte sur leurs vêtements pour rendre hommage à Zackaël. Le vert était sa couleur préférée, puisque son personnage de jeux vidéo favori était Luigi, de la série de jeux Mario Bros.

Zackaël avait un coeur en or. Ce qu'il aimait le plus dans la vie, c'était nous rendre heureux. C'est un petit ange parti trop vite , a mentionné sa mère, Brigitte Lehoux, lorsqu'elle a pris la parole.

Carl Flintoff et Brigitte Lehoux prennent la parole lors des funérailles de leur fils Zackaël.

Même s'il n'avait que 5 ans et demi, il nous apprenait à être de meilleures personnes et n'apportait que de l'amour et de la joie dans nos vies.

Brigitte Lehoux, mère de Zackaël