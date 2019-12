Une première fin de semaine chargée pour les bénévoles d’Opération Nez rouge de la région

La directrice des communications et du marketing pour l’Opération Nez rouge, Danielle Vien, espère qu’un rythme aussi soutenu pourra être maintenu au Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu’au jour de l’An.

Pour ce faire, il faudra que bien des âmes charitables se dévouent.

On n’a jamais assez de bénévoles. On en veut toujours plus. Ils sont au cœur du bon fonctionnement de l’Opération Nez rouge , soutient-elle.

Mme Vien précise également qu’il est tout à fait possible de donner de son temps sans avoir à prendre le volant.