The Wall, de Pink Floyd, a 40 ans

Il s'agit à l'origine d'un album double coproduit par le Torontois Bob Ezrin. The Wall a passé 15 semaines en tête du palmarès Billboard des 200 meilleures ventes d'albums aux États-Unis en 1980, avec plus de 11,5 millions d'exemplaires vendus, uniquement en Amérique du Nord.

L'album concept, onzième opus du très populaire groupe de rock progressif britannique, prend la forme d'un opéra rock qui raconte l'histoire de Pink, une vedette rock blasée dont les tribulations de l'existence le mèneront à dresser brique par brique un mur métaphorique le séparant de la société. Imaginé par le membre fondateur et bassiste du groupe, Roger Waters, ce personnage est inspiré de sa propre vie et de celle de l'ancien membre du groupe Syd Barrett.

Waters a plusieurs fois raconté que c'est un incident survenu au stade olympique de Montréal, le 6 juillet 1977, qui l'avait inspiré à produire un spectacle avec un mur le séparant du public. Le public était particulièrement turbulent, ce soir-là, et Waters l'avait sermonné à plusieurs reprises. Il avait même fini par cracher sur un spectateur.

Parmi les grands succès de l'album qu'on entend encore régulièrement aujourd'hui à la radio figure la pièce Comfortably Numb, composée par David Gilmour, et ses légendaires solos de guitare.

Il s'agit du deuxième album le plus vendu de l'histoire du groupe, après The Dark Side of the Moon. The Wall marque également la dernière collaboration du quatuor formé par Roger Waters, David Gilmour, le batteur Nick Mason et le claviériste Rick Wright, qui a été congédié durant la production de l'album.

En 2017, une adaptation de l'œuvre, commandée par l'Opéra de Montréal avec l'assentiment et la collaboration de Roger Waters, a connu un grand succès. C'est le compositeur québécois Julien Bilodeau qui en signait les partitions.