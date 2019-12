Une conférence pour impliquer davantage les communautés noires dans l'élaboration des politiques publiques

La toute première conférence sur les politiques concernant les communautés noires (Black Policy Conference) se déroule à la Munk School of Global Affairs et Public Policy de l'Université de Toronto samedi.

Fondée par trois diplômées, Eunice Kays, Anna-Kay Russell et Sharnelle Morgan, la conférence a pour objectif de susciter des réflexions et des changements en matière de politiques publiques en impliquant davantage les communautés noires dans leur élaboration.

Les jeunes femmes ont décidé d'organiser cet événement après avoir assisté à une conférence semblable à la Harvard Kennedy School l'an dernier.

Toronto a la plus grande population noire au pays, nous avons donc pensé qu'il était très important de disposer d'une plateforme à l'échelle de la ville pour discuter des problèmes avec la communauté noire et nos alliés. Eunice Kays, co-organisatrice de la conférence

L'événement se déroule de 9 h à 17 h au centre de conférence Campbell de la Munk School.

La conférence est organisée par l'unité Confronting Anti-Black Racism (Faire face au racisme anti-noir) ainsi que le laboratoire de politique urbaine de la Munk School.

Eunice Kays, qui est directrice de la programmation et de l'engagement des jeunes lors de la conférence, estime que ceux qui prennent les décisions politiques à Toronto ne reflètent pas toujours la diversité présente dans la Ville Reine. Selon elle, c'est parce que ces décideurs publics n'ont souvent pas l'expérience des minorités visibles ou ne sont pas informés par ceux qui en ont.

Nous devons vraiment nous assurer que ces décisions reflètent les problèmes auxquels sont confrontées différentes populations, y compris ceux qui sont exclusifs à la communauté noire , dit-elle.

L'ancienne députée Celina Caesar-Chavannes Photo : Radio-Canada / Idil Mussa/CBC

L'une des oratrices à la conférence, Celina Caesar-Chavannes, ancienne députée de Whitby avait quitté le caucus libéral fédéral pour siéger en tant qu'indépendante après une brouille avec le premier ministre Justin Trudeau.

Mme Caesar-Chavannes ne s'est pas présentée aux dernières élections, mais elle a récemment reproché à M. Trudeau de ne pas nommer plus de députés issus de minorités visibles dans son nouveau cabinet.

Créer un réseau de connaissances

Anna-Kay Russell est la directrice des communications et du marketing de la conférence. Elle explique pour sa part que l'un de ses objectifs principaux est de mettre en relation les membres de la communauté, notamment ceux qui occupent des postes de direction.

Les conférenciers incluent des membres des communautés noires engagés en politique ainsi que faisant partie du monde universitaire et de celui des affaires.

Nous voulons réunir tout le monde, pour qu'ils se parlent et découvrent ce que chacun fait. Cela permettra de poursuivre la conversation , pense Anna-Kay Russel.

Elle ajoute que les organisateurs espèrent que les décideurs politiques présents lors de la conférence entendront ce que les membres de la communauté noire ont à dire. Pour l'insérer dans les recommandations et les décisions à prendre , précise-t-elle.

Mettre l'accent sur l'innovation et l'engagement des jeunes

La conférence couvrira de nombreux sujets, dont la santé mentale ainsi que les arts et le travail, en mettant l'accent sur l'innovation dans chacun de ces domaines.

Comment pouvons-nous, en tant que communauté noire, innover dans la ville? Anna-Kay Russell, co-organisatrice de la conférence

Par exemple, avec le développement du principe de ville intelligente à Toronto, nous voulons vraiment nous assurer que les membres de la communauté noire participent au processus , renchérit Eunice Kays.

Les deux jeunes femmes espèrent aussi que cette conférence inspirera la prochaine génération à participer à l'élaboration des politiques.