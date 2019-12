Bromont ouvre officiellement son nouveau chalet au sommet

Le projet, qui aura coûté au total 16 millions de dollars, dont près du tiers a été octroyé par le gouvernement provincial, a notamment été conçu pour agrémenter la journée des skieurs.

Selon le président de la station, ceux-ci passent moins de temps qu’avant sur la montagne, alors ce chalet leur offre une occasion de prolonger leur séjour et d’attirer les touristes étrangers.

De plus, en dehors de la saison hivernale, Charles Desourdy dit être convaincu que la demande pour des événements spéciaux, tels que des mariages, sera grande vu l’emplacement idyllique.

Le plaisir d’être au sommet de la montagne, ce sont les points de vue. L’îlot de service est au centre et tout le tour, ce sont des fenêtres de 4 à 6 mètres. Qu’on soit n’importe où dans le chalet, on voit à l’infini. Le soir on voit Bromont, même Montréal.

Charles Desourdy, président de la station de ski Bromont