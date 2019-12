Des centaines d’emplois à combler à l’agence fédérale de cybersécurité

L'organisme national de cryptologie du Canada a grandi l’an dernier avec le lancement du Centre canadien de la cybersécurité.

Ce dernier dirige l'intervention du gouvernement en matière de cybersécurité, il défend les cyberbiens d'Ottawa et conseille les industries, les entreprises et les citoyens canadiens sur la façon de se protéger en ligne.

Dans une journée typique, plus de 100 millions de tentatives d'infiltration malveillante peuvent être bloquées par l’équipe.

Nous avons beaucoup de postes vacants parce que nous connaissons une croissance massive. Nous ne connaissons pas nécessairement tous nos besoins en ce moment , explique Bruno Gervais, superviseur de l'équipe de recrutement du CSTCentre de la sécurité des télécommunications .

Pour pourvoir les postes vacants, le CSTCentre de la sécurité des télécommunications devra embaucher l’an prochain environ 150 employés à temps plein et 300 étudiants.

Pour travailler pour le CSTCentre de la sécurité des télécommunications , un candidat doit être citoyen canadien, avoir une cote de sécurité très secrète et ne pas avoir de casier judiciaire. La vérification rigoureuse des antécédents peut prendre à elle seule plus d'un an.

Bruno Gervais explique que pour chaque tranche de 100 candidatures reçues, une seule parviendra à passer à travers le processus – deux s'il a de la chance.