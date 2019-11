Le premier avion électrique au monde décollera de Richmond

« Le chemin pour se rendre à ce résultat a généré beaucoup d’enthousiasme. Ça n’a jamais été fait auparavant, a déclaré Greg McDougall. En fin de compte, il y a un but financier, économique et environnemental à ce projet qui me tient à coeur.

Le chef d’entreprise grimpera seul dans le ciel de Richmond à bord d'un hydravion de type DHC-2 de Havilland Beaver qui a été adapté avec un moteur électrique de 750 chevaux-vapeur.

Le vol durera 10 minutes, mais pourrait s'inscrire dans les livres d’histoire.

« Nous savons déjà que le système de propulsion électrique fonctionne, explique le PDG. Ce qui est innovateur au sujet de cet essai, c’est que nous avons pu innover à l’intérieur du cadre réglementaire dans le but de transporter des passagers à bord d’un vol électrique. Personne n’a fait ça auparavant. »

Si tout se passe comme prévu, Greg McDougall croit que ça prendra deux ans pour que l’avion électrique soit certifié pour usage commercial.

Mis à part le financement, la plus grande difficulté à réaliser ce projet a été de trouver quelles seraient les meilleures piles pour un vol d’avion.

« La technologie actuelle des piles permet une durée de vol limitée, mais ça va changer à mesure que la technologie et la réglementation évoluent », conclut-il.

Avec les informations de Karin Larsen