Une fillette de six ans happée par un bus scolaire

La police rapportait en fin de journée que la fillette a été transportée à l'hôpital du Haut-Richelieu, avant d'être transférée à Montréal.

Elle a ajouté que l’alcool n’est pas en cause dans l'accident et qu’il n’y a rien de criminel dans l’événement bien que la cause exacte ne soit pas encore déterminée. Une reconstitution de la scène et une inspection de l’autobus ont été effectuées. Le conducteur a été pris en charge par son employeur.

Un parent d'une fillette de 5 ans qui fréquente la maternelle de cette école, s’est dit triste et frustré par la nouvelle. Yannick Laberge dénonce le fait que les enfants doivent prendre l’autobus dans un passage qu’il juge dangereux.

On les met collés sur les autobus, les conducteurs ont des champs de vision très restreints, les angles morts, etc. Un accident c’est vite arrivé. Y'a de la glace au sol. Un enfant réagit très rapidement, le jeu, la balle... Donc on expose directement l’enfant au danger au lieu d’avoir des mesures d’atténuation pour l’éloigner justement du danger , dit-il.

Une femme venue chercher des écoliers en fin de journée a été attristée par la nouvelle, mais ne remet pas en cause les pratiques de l'école. C’est sûr que ça fait de quoi. J’espère que l’enfant est correcte. Moi je trouve qu’il y a de la sécurité , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Valérie-Micaela Bain