Le ministre de l’Éducation impose des mesures correctrices à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, Jean-François Roberge, met en place une série de mesures pour mieux encadrer la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Elles devront être implantées d’ici au 20 février 2020.

Au cours des derniers jours, le ministre a entériné un arrêté ministériel qui contient les mesures administratives proposées.

Entre autres obligations, la direction devra faire état, avant le 20 décembre, de tous les coûts auxquels elle a dû faire face en matière de procédures judiciaires, en plus de dresser la liste des contrats et des litiges en cours.

La Commission scolaire devra produire et transmettre au ministre une explication détaillée de la façon concrète qu'elle entend utiliser pour appliquer sa politique visant à promouvoir la civilité et à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail.

Les autres mesures : Formuler des attentes spécifiques à la directrice générale ainsi qu'élaborer un plan de développement et d'évaluation de celle-ci et le transmettre au ministre;

Produire et transmettre au ministre une planification stratégique de la commission scolaire, approuvée par le conseil des commissaires, incluant les objectifs, indicateurs et cibles prévues pour les prochains exercices;

Produire et transmettre une liste détaillée des plaintes formulées à l'égard de la haute direction depuis le 1er janvier 2017;

Réaliser une auto-évaluation de la performance du conseil des commissaires et en transmettre le résultat au ministre;

Ajouter aux politiques internes des mesures concrètes afin d'éviter que des situations de violence psychologique ne soient tolérées et en informer le ministre;

Produire et transmettre au ministre un plan de saine gouvernance de la commission scolaire et un plan de redressement financier ou un plan révisé de dépenses, le cas échéant, pour les années 2019-2020 et 2020-2021 afin notamment de tenir compte des litiges passés et en cours à provisionner.

Le ministère de l’Éducation croit qu’il s’agit des mesures les plus appropriées pour « forcer un redressement à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay », où la situation est particulièrement difficile depuis deux ans.

L’embauche, en 2016, puis le congédiement, en 2018, de la directrice générale Chantale Cyr a provoqué un clivage et un climat de tension.

À la fin du mois de septembre, le juge Guy Roy du Tribunal administratif du travail a prononcé un jugement accablant à l’égard de la commission scolaire et de sa présidente Liz S. Gagné. Il a conclu que Liz S. Gagné avait harcelé Chantale Cyr et que la directrice avait été congédiée illégalement.

Dans la foulée de ce jugement, Chantale Cyr réclame près d’un million de dollars en dommages punitifs et moraux. Elle veut aussi être réintégrée dans ses fonctions.

L’ex-DG et la commission scolaire sont en médiation et tentent d’en arriver à une entente hors cour.

Éric Le Bel veut la tutelle

L’avocat de Chantale Cyr, Me Éric Le Bel, est insatisfait des mesures imposées par le ministre Roberge. Il croit qu’elles sont insuffisantes et réclame plutôt la mise en tutelle de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

La tutelle, c'est le seul moyen utile et efficace dans les circonstances, comme il [le ministre] l'a fait à la Commission scolaire English Montreal. Ici, il y a du harcèlement. Est-ce qu'on doit comprendre que le capital humain est moins important pour le ministre que le capital financier? Quand on parle de l'aspect financier, c'est grave, il faut intervenir, mais quand il s'agit de gens dont la vie est perturbée grandement par la façon dont on les traite, ça, ce n'est pas grave? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça , martèle Éric Le Bel.

L'avocat compare la situation qui prévaut à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay à la gangrène.

Quand il y a la gangrène, qu'est-ce qu'on fait? Il faut enlever le membre. Même si on met un pansement ou un onguent dessus, ça ne marche pas. Il faut le couper. Éric Le Bel, avocat de Chantale Cyr

Des mesures d’accompagnement ont déjà été mises en place à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay l'an dernier. Elles n'ont cependant pas été suffisantes pour redresser la situation, croit le ministère.

