Un ancien employé de la CTT intente une poursuite liée à la qualité de l'air dans le métro

Thomas Donnelly a intenté une poursuite privée alléguant que la CTT et son PDG avaient autorisé le déversement de contaminants nocifs dans le métro : de minuscules particules fines appelées PM 2.5.

M. Donnelly affirme que ces rejets ont un impact négatif sur la qualité de l'air dans le système du métro et qu'il en résulte des effets néfastes sur la santé .

L'avocat du plaignant, Eric Gillespie, a déclaré qu'un juge de paix avait donné son accord jeudi à la poursuite de l'affaire devant un tribunal de Toronto.

Ce problème concerne non seulement les travailleurs qui font partie du système, mais également tous ceux qui l'utilisent , a déclaré Eric Gillespie.

Nous devons tous pouvoir respirer. En conséquence, chaque personne qui voyage dans le système est exposée à un certain niveau de risque à ce type de substances. Eric Gillespie, avocat de Thomas Donnelly

Me Gillespie a déclaré que Thomas Donnelly travaillait pour l'agence depuis plus de 25 ans et souffrait maintenant de problèmes respiratoires qui, selon lui, sont liés à son passage dans les tunnels de métro.

La TTC a tenté de résoudre le problème et ces solutions n'ont pas été efficaces , a ajouté l'avocat.

Les itinéraires de bus et de tramways qui fonctionnent généralement après minuit seront prolongés jusqu'à 4 h du matin. Photo : Radio-Canada / Camille Feireisen

Deux syndicats représentant les travailleurs de la CTT ont déclaré qu'ils soutenaient les poursuites et espéraient que cela inciterait l'agence à améliorer la qualité de l'air dans le métro.

Tout le monde a droit à l'air pur , a déclaré Gaetano Franco, président de la section locale 2 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Nous ne faisons pas cela uniquement pour les membres de nos syndicats, mais pour le grand public.

Un porte-parole de la CTT, Stuart Green, a déclaré que l'agence examinait les documents juridiques et qu'elle, ainsi que son président-directeur général Rick Leary, se défendraient vigoureusement contre les allégations, qui n’ont pas été prouvées par un tribunal.

La santé et la sécurité de nos employés sont d'une importance primordiale pour la CTT , a déclaré Stuart Green dans un communiqué.

À cette fin, nous avons entrepris de nombreux tests sur la qualité de l’air dans les métros au cours des dernières années, et les résultats montrent que nous sommes bien en dessous des directives prescrites par la province Stuart Green, porte-parole de la Commission de transport de Toronto

Pour le petit groupe d'employés nécessitant un équipement de protection, celui-ci reçoit une formation appropriée , ajoute-t-il.

Une porte-parole de Santé publique Toronto a déclaré qu'en 2017, leur conseil d'administration avait approuvé une étude indépendante sur les effets de la qualité de l'air sur la santé des passagers du métro.

À l'époque, le président du Conseil de la santé de Toronto, Joe Mihevc, avait demandé un rapport sur la poussière de rail , qui, d'après des études, serait créée en grande partie par le meulage de l'acier sur l'acier entre les roues du wagon du métro et la voie ferrée .

La porte-parole de la Santé publique Toronto, Lenore Bromley, a déclaré que les travaux sur ce rapport étaient en cours.

En attendant, Santé publique Toronto recommande de prendre les transports de la CTT pour les nombreux avantages pour la santé et la communauté , a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction peut déposer, par écrit, une dénonciation, sous serment, devant un juge de paix.

Le juge de paix doit ensuite déterminer s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise, comme c'est le cas ici.

Rick Leary et la CTT ont été accusés d'avoir enfreint la loi.

Les allégations n'ont pas été examinées par un tribunal, mais si l'une des parties est déclarée coupable, les sanctions peuvent inclure des amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 $ ou une peine de prison.