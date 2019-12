La Colombie-Britannique a le plus haut taux d'évictions au Canada, selon des données de Statistique Canada.

Plus de 10 % des Britanno-Colombiens qui ont déménagé dans les cinq dernières années disent avoir été forcés de le faire sous la pression de leur propriétaire ou de leur banque. Au Québec, ce nombre se rapproche de 5 %, et en Ontario, presque de 7 %.

En Colombie-Britannique, il y a un problème de pénurie de logements locatifs , explique Oscar Miklos, avocat vancouvérois spécialisé en droit locataire.

Comparativement à d’autres provinces où les gouvernements provinciaux ont encouragé la construction des bâtiments locatifs, en Colombie-Britannique, ça fait des décennies qu'on ne bâtit [que] des copropriétés , ajoute-t-il.

De plus, l’âge d’immeubles bâtis dans les années 60 et 70 pousse de nombreux propriétaires à lancer des avis d’expulsion sous prétexte de faire des rénovations, une pratique connue sous le nom de rénoviction.

Pour Daniyah Shamsi, une Vancouvéroise qui a ainsi été évincée de son logement en juin 2018, les données sont dégoûtantes .

Daniyah Shamsi vit à Vancouver depuis 26 ans et ne croit pas que les conditions s'amélioreront de sitôt pour les locataires. Elle a été expulsée de son logement à plusieurs reprises, notamment en juin denier. Photo : Source : Daniyah Shamsi

Ça ne semble pas s'arrêter. En fait, les choses ont empiré au fil des ans et nous reconnaissons maintenant à quel point ces problèmes sont interreliés , explique cette DJ de Vancouver.

Nos salaires sont bas, et notre logement coûte cher. Les gens travaillent plus. J’ai un emploi à temps plein et j’ai également eu quatre emplois différents à temps partiel cette année.

Daniyah Shamsi vivait dans sa chambre depuis près de quatre ans avant d’avoir obtenu un avis d’expulsion non conforme. Elle se dit chanceuse, car comme elle connaît les lois protégeant les locataires de la Colombie-Britannique, elle a pu repousser son départ obligatoire de quatre mois. Mais une fois la date arrivée, ses colocataires et elles ont dû plier bagage.

Depuis, elle a vécu dans quatre logements loués différents.

L’union fait la force

Pour Aïssa Aggoune, bénévole au sein du Vancouver Tenants Union, la philosophie à adopter pour faire face à une expulsion non conforme est la suivante : L'union fait la force.

Tout seul, c’est très difficile de se battre contre un promoteur qui est un multimilliardaire , explique-t-il.

[La plupart des Vancouvérois] ne sont pas capables de se battre. Ils n’ont pas d’avocat, ils n’ont pas les ressources financières pour pouvoir défendre leur cas devant la [Direction de la location provinciale].

Soit, ils se font expulser pour les mauvaises raisons, soit ils partent parce qu’ils n’en peuvent plus du stress , ajoute-t-il.

Il vit dans son appartement du West End de Vancouver depuis 14 ans et a déjà fait face à deux avis d’expulsion. Pour combattre l’une d’elles, cet avocat de formation a organisé et mené un recours collectif avec 15 voisins. Leur victoire lui a permis de maintenir son logement abordable.

Il encourage les Vancouvérois à s’organiser par bâtiment et à adhérer à la Vancouver Tenants Union pour donner du poids à leurs mots .

Pour sa part, Oscar Miklos encourage les Britanno-Colombiens à consulter les ressources gratuites fournies, entre autres, par le centre de ressources pour locataires de la province (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) .