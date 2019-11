Un pédophile plaide coupable à 44 accusations à Ottawa

L'une des victimes serait un enfant handicapé, selon le Service de police d'Ottawa.

Danyiel Walker, 42 ans, avait un lien avec la Maison Roger Neilson, une institution de soins palliatifs pour enfants à Ottawa. On n'en sait toutefois pas davantage sur la nature de ce lien.

Lorsque les premières accusations pour agression ont été déposées contre M. Walker, en février dernier, des dirigeants de la Maison Roger Neilson avaient déclaré que la situation a choqué [leur] communauté , mais ne pouvaient pas commenter davantage l'enquête en cours.

Penser qu'un membre de notre communauté tissée serrée peut avoir trahi la confiance de certaines familles est complètement inimaginable. Nous sommes dévastés , indiquait la déclaration écrite, signée par la directrice générale, Megan Wright, et le président du conseil d'administration, Les Bell. Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour assurer le bien-être de nos clients actuels et anciens , ajoute la déclaration.

M. Walker avait d'abord été affligé, en janvier 2019, d'une dizaine d'accusations en lien avec de la pornographie juvénile. En février, une victime a contacté le Service de police d'Ottawa, selon le constable Chuck Benoit.

Le 22 février, quatre victimes avaient allégué avoir été agressées par M. Walker entre 2004 et 2019, et 37 accusations ont été déposées. Deux autres victimes se sont manifestées par la suite et la police a annoncé le dépôt de 12 nouvelles accusations contre lui, pour un total de 49. Le nombre a finalement été réduit à 47.

La peine que recevra M. Walker n'est pas encore connue.