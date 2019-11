L’égalité des services de santé en français pourrait être compromise

Les alliancistes, quant à eux, n'ont pas tardé à proposer leur solution : fusionner les réseaux francophone et anglophone, et économiser jusqu'à 60 millions de dollars. Le parti, toutefois, n'arrive pas à expliquer comment il est parvenu à évaluer ces économies.

Le chef de l’opposition officielle, Denis Landry, ne voit pas les avantages de cette proposition.

Moi je trouve que deux régies, une française puis une anglophone, ça travaille extrêmement bien. Denis Landry, député libéral de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore et chef de l'opposition officielle

Éviter les dédoublements

Le premier ministre Blaine Higgs est moins catégorique.

Je ne suis pas certain qu'il est possible d'évaluer les bénéfices qu'il y aurait, maintenant , soupèse-t-il.

Blaine Higgs souhaite plutôt éviter les dédoublements – s'il y en avait – entre les deux réseaux de santé.

Le premier ministre rejette la demande de l'organisme Égalité santé en français, qui souhaite que Vitalité puisse dispenser l'ensemble des services de santé. Que ces services soient offerts par le réseau anglophone ou francophone est secondaire, selon lui.

Je ne suis pas d'accord, parce que je crois qu'il faut offrir les meilleurs services de santé dans la province , affirme Blaine Higgs.

Un affront aux Acadiens

Le président regroupement Égalité santé en français, Hubert Dupuis, voit là un affront aux droits des francophones et des Acadiens du Nouveau-Brunswick.

Il [Blaine Higgs] ne croit pas aux droits de la communauté linguistique francophone et acadienne d'avoir des institutions de santé et que ces institutions de santé soient égaux à ceux de la communauté anglophone; de plus, il s'est mis dans le même bateau que monsieur Austin.

Les francophones ne sont pas au bout de leurs peines. Hubert Dupuis, président d'Égalité santé en français

On va être obligés d'aller aux barricades, puis on va être obligés de revendiquer, et on va être en cour et [on] va se battre pour les droits des francophones en santé , lance-t-il.

Le premier ministre a précisé que les changements dans le réseau de santé devraient commencer ce printemps et devraient se refléter dans le budget qui sera déposé cet hiver.

Avec les informations de Michel Corriveau