Des centaines de personnes marchent pour le climat à Toronto

Depuis quelques mois, des manifestants se réunissent partout dans le monde le vendredi à l'occasion des Fridays for Future (Vendredi pour l’avenir), un mouvement porté par la jeunesse et initié par la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

La coordinatrice du mouvement à Toronto, Aliénor Rougeot, explique que la mobilisation entamée il y a quelques semaines se poursuit et peut porter ses fruits.

On a eu des résultats en septembre, la Ville de Toronto a déclaré l’état d’urgence, donc on voit bien que ça fonctionne, mais on a des gouvernements fédéral et provincial qui n’ont pas du tout réagi et des entreprises qui pensent qu’on peut polluer impunément , a-t-elle déclaré.

Aliénor Rougeot est la coordinatrice de l'événement à Toronto. Photo : Radio-Canada / Mehdi Bakkali

Aliénor Rougeot a salué l'initiative des jeunes Ontariens qui ont intenté une poursuite judiciaire contre le gouvernement Ford, à la suite de l'adoption de la Loi annulant le programme de plafonnement et d’échange, qui a rabaissé du même coup les cibles de réduction des émissions de GES de la province.

On a toujours dit que la justice est là pour nous protéger, maintenant on fait appel à la justice pour qu’elle nous protège Aliénor Rougeot

Une foule de gens pendant le rassemblement pour l’environnement. Photo : Radio-Canada / Mehdi Bakkali

De nombreux jeunes étudiants ont pris part à cette manifestation, dont Sarah Thurston, qui croit que tout le monde devrait se sentir concerné par les questions environnementales.

On ne ressent pas nécessairement les effets des changements climatiques ici [au Canada] comme en Afrique par exemple. Mais c’est la même planète dans laquelle vont vivre les prochaines générations , explique-t-elle.

C'est la deuxième manifestation cette année après celle du 27 septembre Photo : Radio-Canada / Mehdi Bakkali

Même si ce rassemblement n'a pas connu le même engouement que celui du 27 septembre, des manifestants de tous les âges sont venus défendre, parfois en famille, la cause environnementale.

Des manifestants sont venus en famille pour défendre la cause. Photo : Radio-Canada / Mehdi Bakkali

L'événement survient quelques jours avant le début de la COP25 qui aura lieu du 2 au 13 décembre à Madrid.