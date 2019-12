Des cloches d'église pour symboliser le processus de guérison

Le médecin veut installer les trois cloches sur des rails de chemin de fer devant le futur Centre d'aide aux personnes accidentées ou blessées à l'emploi.

La plus grosse cloche va représenter la personne qui tombe malade. Qui était dans le mieux de son état puis hop, tombe malade, hop, un cancer, hop une dépression. Clément Paradis, cofondateur du Centre d'aide aux personnes accidentées ou blessées à l'emploi

La seconde cloche représentera le rétablissement du malade, alors que la troisième, plus petite et plus haute, illustrera la guérison.

La plus petite cloche symbolisera la guérison, mais avec les deuils nécessaires à faire après une dure maladie. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Clément Paradis a acquis les cloches de l'église du conseil de fabrique pour éviter qu'elles soient envoyées à la ferraille. «C'est le symbole de l'appel, c'est le symbole du rassemblement. Ça peut être le symbole de la mort aussi», explique-t-il pour faire comprendre l'importance qu'il accorde à ces oeuvres.

Au départ, il voulait sauver les sculptures de sa mère et sa tante qui étaient dans l'église Saint-Philippe, mais ces dernières sont conservées dans la nouvelle chapelle située tout près.

L'ancre dans l'un des détails d'une cloche pourrait servir de logo pour l'organisme. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Emmanuel Descoutiéras, propriétaire de la Fonderie d'art d'Inverness, a donné quelques conseils pour restaurer et protéger le métal. Il salue le sauvetage des trois cloches. « Normalement, ces pièces-là, elles sont envoyées à la ferraille, elles sont détruites, elles sont coupées en morceau... Ils envoient ça aux États-Unis, ils les transforment puis ils nous les renvoient pour qu'on les achète », ajoute-t-il.

Les trois cloches seront restaurées par une entreprise de Saint-Fulgence cet hiver pour être prêtes à installer avant l'ouverture de la clinique au printemps.