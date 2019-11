Marie-Mai reporte ses concerts prévus à la Place Bell

La chanteuse Marie-Mai a annoncé vendredi que ses concerts du 19 et du 20 décembre, prévus à la Place Bell, à Laval, sont reportés à l’année prochaine.

Les deux spectacles seront remplacés par un seul concert, qui sera organisé au Centre Bell, à Montréal, le 19 juin 2020. Le site Internet du Centre Bell précise que la salle peut accueillir jusqu’à 15 000 personnes pour un concert alors que la Place Bell affiche une capacité d’environ 10 000 places.

Marie-Mai a publié un message sur son compte Facebook pour expliquer ce changement de programme. La vedette de la pop québécoise y indique qu'elle a besoin de se reposer et de passer du temps avec sa famille après avoir donné 58 concerts en quelques mois.

Je suis sincèrement désolée pour ceux et celles qui s’étaient procuré des billets, sachez que je n’ai pas pris cette décision le cœur léger, mais c’était nécessaire. Je me console en me disant que je n’aurais pas pu en ce moment vous livrer le spectacle auquel vous avez droit , a-t-elle écrit à ses fans.

C’est la première fois que Marie-Mai partait en tournée depuis qu’elle est devenue maman d’une petite fille en 2017. La conciliation travail-famille s’est révélée plus difficile que prévu.

Les personnes détenant des billets pour les concerts du mois de décembre seront remboursées et auront accès à une prévente exclusive pendant les 48 heures précédant la mise en vente des billets pour le spectacle du 19 juin 2020.

Ce concert marquera la fin de sa tournée baptisée Elle et moi, comme le titre de son dernier album, sorti il y a un an.