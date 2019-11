Vendredi fou : deux commerçantes gaspésiennes à contre-courant

L'entreprise Frëtt Design de Caplan a décidé de fermer sa boutique en ligne durant 48 heures pour encourager les consommateurs à limiter les achats compulsifs liés à des rabais et à adopter des habitudes de consommation saines et durables.

La propriétaire Michelle Secours a remplacé tous les vêtements vendus dans sa boutique virtuelle par des poèmes qu’elle a elle-même composés.

Comme le Black Friday, c’est "pas éthique", j’ai répliqué en faisant une action "poétique" , explique Mme Secours.

Les vêtements ont laissé place à des poèmes et des photos en noir et blanc sur la boutique virtuelle de Frëtt Design. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il n’y a plus rien à vendre sur le site de Frëtt. J’ai mis 6 poèmes que j’ai composés et je les offre à ma clientèle comme une autre forme de consommation. Michelle Secours, propriétaire de Frëtt Design

Des fois, je trouve ça dommage d’avoir toujours quelque chose de matériel à offrir dans mon art , ajoute la designer.

« Moi aussi, admet Michelle Secours, je pousse à la consommation, même si c’est une consommation responsable, même si tout le monde a besoin de s’habiller, mais il y a tellement de vêtements sur le marché, même usagés. » Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Michelle Secours a participé à mettre sur pied le collectif Non au Black Friday qui regroupe 35 entreprises québécoises, principalement des designers, qui ont décidé de fermer leur boutique en ligne pour le Vendredi fou afin de susciter une réflexion et encourager les entreprises et les consommateurs à ne pas embarquer dans cette folie de surconsommation .

Tant mieux si une personne a un besoin réel et réfléchi et peut avoir un rabais, précise Mme Secours. On ne juge pas les personnes qui vont acheter, on juge le système.

On déplore la façon [dont] la chaîne de production est montée où on surproduit à la base. Dans le fond, les manufacturiers et les grands magasins nous refilent leur problème d’inventaire. Michelle Secours, propriétaire de Frëtt Design

Le Vendredi fou est fait pour enrichir seulement un petit groupe de personnes, poursuit la designer de Caplan, au dépens des autres partout dans le monde. Il y a beaucoup de souffrances quand on achète un produit qui vaut 100 $ et qu’on le paie 25 $. C’est la planète et les humains qu’il faut sauver, et non notre portefeuille.

Un vendredi moins fou et plus solidaire chez Liber

De son côté, la propriétaire de la librairie Liber, Mélanie Langlois, admet aussi que le concept du Vendredi fou ne la séduit pas.

Mélanie Langlois, propriétaire de la libraire Liber Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En tant qu’individu, explique Mme Langlois, je n’embarque pas dans la folie de la surconsommation, mais je ne veux pas juger ça non plus.

En tant que commerçante, je me suis demandé comment ne pas freiner les consommateurs, mais renverser ça pour que le Vendredi fou devienne de la générosité plutôt que de l’achat de masse. Mélanie Langlois, propriétaire de la libraire Liber

La libraire a donc décidé de profiter d’une des journées les plus lucratives de l’année pour verser 10 % de ses profits à la guignolée.

Au lieu d’offrir des rabais aux clients durant la journée, explique Mme Langlois, on va s’assurer que les gens dans le besoin aient quelque chose sur la table à Noël.

L’entreprise a même lancé le mot-clic #vendredisolidaire en espérant que d’autres commerçants rejoignent le mouvement.