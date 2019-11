Phénix : début du processus d'indemnisation pour des anciens employés

Cette disposition fait partie de l'entente conjointe élaborée avec des syndicats de la fonction publique fédérale en juin 2019 pour indemniser plus de 140 000 employés actuels et anciens. Les organisations fédérales ont crédité aux employés jusqu'à cinq jours de vacances supplémentaires sur quatre ans pour les dommages causés par le système de paye Phénix.

Les anciens employés, ou leur succession, pourront obtenir un paiement équivalent à ces congés, s'ils ont travaillé au sein d’un ministère qui a utilisé Phénix entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2020, qu’ils aient ou non éprouvé des problèmes liés à la paye.

Le gouvernement fédéral précise que ces congés supplémentaires se veulent une indemnisation générale pour les dommages financiers et non financiers subis par les employés, comme le stress, les frustrations et la perte de temps.

Des compensations supplémentaires pourront aussi être octroyées au cas par cas pour les personnes qui ont éprouvé de graves difficultés personnelles ou financières en raison de Phénix , selon un communiqué du Secrétariat du Conseil du Trésor.

L'Alliance de la fonction publique a rejeté cette entente dans l'objectif d'obtenir une compensation financière pour ses membres.